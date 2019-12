Capodanno: Sidoli (Ape), Sala inserisca il divieto dei botti nel regolamento di polizia urbana (2)

- "Il sindaco, quale massima autorità preposta alla tutela della salute pubblica, dovrebbe motivare la sua deliberazione 'anti botti' evidenziando l'interesse di salvaguardare la qualità dell'aria della propria città e quindi la salute dei sui concittadini. Una prerogativa che rientra ampiamente nelle facoltà del capo dell'amministrazione comunale. Sarebbe un atto di rispetto - conclude Sidoli - verso chi potrebbe risentire dello scoppio inatteso di esplosivi e spaventarsi, come gli anziani, i bambini autistici e soprattutto i nostri amici animali, che per la paura scappano e finiscono investiti. Per non parlare poi dei selvatici che si feriscono, i volatili, disorientati e impauriti, vanno a sbattere contro muri o tralicci dell'alta tensione. Suggeriamo di non lasciare cani e gatti in giardino e soprattutto su un balcone, perché la paura potrebbe spingerli a gettarsi nel vuoto". (com)