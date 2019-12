Business news: parti sociali non trovano accordo, governo Colombia alza salario minimo del 6 per cento

- Il governo colombiano, esaurito senza successo una parte delle trattative con le parti sociali, ha disposto per il 2020, in maniera unilaterale, l'aumento del 6 per cento del salario minimo mensile. La misura, che rappresenta un incremento pari a circa 240 euro, ripete quella per l'anno in chiusura, varata a fine 2018. Si tratta, fa notare il quotidiano "El Tiempo", di un aumento inferiore di 2,1 per cento rispetto alla richiesta dei sindacati (8,1 per cento), ma comunque maggiore rispetto al 5,1 per cento offerto inizialmente dall'esecutivo del presidente Ivan Duque. A loro volta, gli imprenditori rilevano che si tratta di un incremento di oltre il doppio dell'inflazione stimata dalla Banca della Repubblica, il 3 per cento. Il dato più recente sull'inflazione, novembre, è del 3,8 per cento, mentre le stime per la fine dell'anno riportano la corsa dei prezzi attorno al 3,6 per cento. (Agenzia nova;)