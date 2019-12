Kosovo: fonti stampa, oggi nuovo incontro tra leader partiti vincitori delle elezioni

- Si dovrebbe tenere oggi un nuovo incontro tra i leader dei due partiti vincitori delle elezioni in Kosovo, il Movimento Vetevendosje di Albin Kurti e Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Isa Mustafa. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Blic" citando fonti interne ai partiti coinvolti nei negoziati per la firma dell'accordo sulla coalizione di governo. Queste stesse fonti riferiscono tuttavia che i due leader di partito non hanno cambiato le loro posizione, mentre si avvicina la data del 26 dicembre quando è fissata la sessione costitutiva del nuovo parlamento. Secondo quanto spiegato ieri da Mustafa, la Lega democratica del Kosovo si muove cautamente sulla formazione del governo forte del fatto di aver raggiunto un numero di voti quasi uguali a quello del Movimento Vetevendosje. (segue) (Kop)