Kosovo: leader Vetevendosje Kurti declina invito presidente Thaci

- Il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti ha rifiutato l'invito del capo dello Stato, Hashim Thaci, per un colloquio sulla formazione del governo. E' quanto riferiscono fonti del Vetevendosje citate dal portale d'informazione "Gazeta Express". Kurti si sarebbe lamentato per lo scarso preavviso, con il colloquio fissato per le 13e30 e l'invito arrivato solo alle 11 di questa mattina. Il Vetevendosje ha spiegato che Kurti si trova fuori da Pristina, ma che lo stesso leader politico informerà Thaci su quando sarà disponibile per un colloquio. L'incontro tra Thaci e Kurti, secondo la stampa di Pristina, dovrebbe culminare nella consegna al leader del Vetevendosje del mandato per formare il governo. Nella giornata di ieri è stato formato il nuovo parlamento e il vice leader del Vetevendosje Glauk Konjufca è stato eletto presidente del monocamerale. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, che è in trattative con il Vetevendosje per la formazione di una coalizione di governo, ha affermato ieri che non escluderebbe di rimanere all'opposizione concedendo il sostegno esterno all'esecutivo. (segue) (Kop)