Kosovo: leader Vetevendosje Kurti declina nuovamente invito presidente Thaci per colloquio su governo

- Il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha declinato nuovamente l'invito del presidente kosovaro Hashim Thaci per un incontro questa sera sulla formazione del governo. Lo ha annunciato lo stesso Kurti, precisando di non essere nel paese e di non riuscire a presentarsi dal capo dello Stato "nemmeno stasera".Thaci è stato costretto nelle scorse ore ad un secondo invito dopo che Kurti ha declinato il primo, rivoltogli questa mattina, giustificandosi con il fatto di non essere a Pristina e di non fare in tempo a rientrare nella capitale per le 13:30 dato lo scarso preavviso. Kurti avrebbe dovuto ricevere in questa occasione dal presidente Thaci il mandato per formare il governo. "Riconoscendo l'urgenza della formazione di un nuovo governo e in accordo con la Costituzione oggi ho invitato il signor Kurti a nominare un candidato primo ministro", ha dichiarato Thaci tramite Twitter.(Kop)