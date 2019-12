Donbass: presidenza Osce, bene scambio prigionieri, procedere con cessate il fuoco

- Il presidente di turno dell'Osce, il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak, ha espresso soddisfazione per lo scambio di prigionieri avvenuto oggi nel Donbass. "Lo scambio di un ampio numero di prigionieri durante il periodo delle vacanze ha un'importanza particolare. Le famiglie saranno in grado di riunirsi e di passare insieme il periodo delle vacanze", ha osservato Lajcak ricordando l'impegno delle parti "per un pieno e comprensivo cessate il fuoco prima della fine del 2019, rafforzato dall'attuazione di tutte le misure di sostegno al cessate il fuoco e dagli altri punti concordati nel summit del Formato Normandia a Parigi lo scorso 9 dicembre". Il presidente dell'Osce si è detto fiducioso di poter vedere nuovi passi positivi per la risoluzione pacifica del conflitto nel 2020. "La Slovacchia continuerà a sostenere l'Ucraina come membro della troika dell'Osce", ha dichiarato Lajcak. (segue) (Res)