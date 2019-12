Libia-Egitto: media egiziani, generale Haftar al Cairo per incontrare presidente Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, è giunto questa sera nella capitale egiziana del Cairo dove è previsto un incontro con il presidente Abdel Fatah al Sisi. Lo riferisce il quotidiano “Al Arabi al Jadeed”. Fonti diplomatiche egiziane hanno riferito che in una conversazione telefonica con l’omologo Donald Trump avvenuta il 26 dicembre, Al Sisi ha chiesto agli Stati Uniti di svolgere un ruolo decisivo per porre fine alla crisi in Libia", e che ha espresso la sua insoddisfazione per la divisione europea e la confusione nella ricerca di "soluzioni politiche condannate al fallimento", in riferimento ai preparativi per conferenza internazionale di Berlino.(Res)