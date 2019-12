Roma: Raggi, rafforzati controlli contro abusivismo commerciale. Grazie ad agenti Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni di festa la Polizia Locale di Roma Capitale ha rafforzato i controlli contro l'abusivismo commerciale, soprattutto nelle principali vie dello shopping e nelle aree più frequentate dai turisti". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dalle strade e piazze del centro storico all'area di San Pietro - aggiunge - gli agenti hanno sequestrato circa 20mila articoli: bigiotteria, abbigliamento, occhiali, ombrelli, accessori di telefonia, bevande, giocattoli e diversi tipi di souvenir. Tra le merci sequestrate oltre un migliaio di prodotti contraffatti come borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento che riproducono noti marchi. Più di 50 venditori abusivi sono stati fermati e sottoposti ai dovuti controlli. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono nella nostra città per tutelare cittadini e turisti". (Rer)