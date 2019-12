Tpl Roma: Bordoni, Capitale chiude l'anno con bus in fiamme

- "Tempi sempre più duri per i romani che usano i mezzi pubblici. L'anno horribilis dei trasporti romani non poteva che chiudersi con l'ennesimo incendio di un bus all'alba di questa mattina". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Davide Bordoni. "In zona Eur - aggiunge - è andato a fuoco un bus dell'Atac ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. E così sono decine i bus che nel 2019 hanno preso fuoco e per fortuna in questo caso non vi erano passeggeri a bordo ma roghi di questo genere, purtroppo, sono ormai sistematici, allarmanti, e testimoniamo l'inadeguatezza operativa della flotta Atac. Mi auguro che si possa porre fine a questi episodi che sono lo specchio di una situazione insostenibile per l'azienda dei trasporti e che mettono in pericolo la vita dei cittadini". (Com)