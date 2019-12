Tunisia: intensificate misure di sicurezza lungo il confine con la Libia

- La Tunisia ha intensificato le misure di sicurezza lungo il confine orientale con la Libia in previsione di un'escalation nel paese vicino. Gli accordi di sicurezza anticipano anche le celebrazioni del nuovo anno, secondo quanto riferito dalla stampa locale. Tunisia e Libia condividono un confine di 500 chilometri e due valichi di frontiera principali. Le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandate dal generale Khalifa Haftar, hanno alzato il livello di allerta nel tentativo di conquistare la capitale Tripoli sotto il controllo del Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite. Le tensioni nella regione sono aumentate dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il futuro invio di militari a partire da gennaio a seguito della richiesta del Gna. Lo scorso 25 dicembre, il presidente turco ha compiuto una visita a sorpresa in Tunisia nel tentativo di portare il paese rivierasco a schierarsi con il governo di Tripoli. Di ritorno dal suo viaggio a Tunisi, Erdogan ha riferito di aver raggiunto l’appoggio del presidente Kais Saied per le operazioni in Libia, dichiarazioni subito dopo smentite dalla presidenza tunisina. Intanto ieri, decine di attivisti hanno organizzato a Tunisi una manifestazione davanti all'ambasciata turca per protestare contro la recente visita di Erdogan nel paese e il previsto intervento militare della Turchia in Libia. Una portavoce dei manifestanti ha affermato che la soluzione al conflitto in Libia deve essere intra-libica "nonostante i cospiratori". I manifestanti hanno anche respinto il possibile coinvolgimento della Tunisia, affermando che il popolo si opporrà alla cospirazione, esortando il presidente Saied a rilasciare una chiara posizione sulle osservazioni di Erdogan.(Tut)