Capodanno: Codacons, dai "botti" pericoli per salute e ambiente, intervengano sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "botti" di Capodanno rappresentano non solo un pericolo per l’incolumità dei cittadini, ma anche un danno per l’ambiente, determinando un grave aumento dell’inquinamento atmosferico. Lo afferma il Codacons, che torna a chiedere oggi ordinanze anti-fuochi d’artificio in tutti i Comuni d’Italia. "Ogni 1 gennaio si fa la triste conta di vittime e feriti legati all’uso di petardi e altri materiali fatti esplodere per festeggiare l’arrivo del nuovo anno", spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Molti sono i Comuni che hanno già emesso ordinanze che vietano i botti, ma il Codacons chiede "a tutti i sindaci di adeguarsi a tale misura di civiltà e fare altrettanto, attraverso provvedimenti di divieto che tutelino prima di tutto la salute umana, e poi anche l’ambiente". (segue) (Rin)