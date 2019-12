Capodanno: Codacons, dai "botti" pericoli per salute e ambiente, intervengano sindaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons ricorda che i fuochi d’artificio "provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili, al punto che il primo giorno dell’anno nelle città si supera il limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo fissato per il Pm10, con un valore, a seconda della zone, da doppio a triplo rispetto alla media del periodo". Il Codacons chiede, inoltre, a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza uno "speciale dispiegamento di forze nei prossimi giorni in tutte le città d'Italia per effettuare controlli a tappeto e sequestrare i 'botti' pericolosi che, spesso, sono prodotti contraffatti e venduti illegalmente, con grave rischio per l’incolumità degli utenti". (Rin)