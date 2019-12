Regionali Emilia-Romagna: Morrone (Lega), da Sala nessuna idea, solo insulti su maglietta

- "Poteva anche risparmiarsi il viaggio il sindaco di Milano Sala, evidentemente venuto in Emilia-Romagna solo per insultare la nostra candidata alla presidenza Borgonzoni".Lo dichiara il deputato romagnolo della Lega, Jacopo Morrone. "Nessuna idea, nessuna proposta, nessun programma sulla nostra Regione, solo un attacco insensato, con toni al limite del sessismo, a Lucia, per una maglietta indossata, su un tema decisamente molto serio come Bibbiano. Ci saremmo aspettati qualche argomento in più dal primo cittadino di una città come Milano che non delle lezioni di gusto sulle magliette. A questo punto, il minimo che ci aspettiamo sono le scuse alla candidata Borgonzoni e a tutte le donne libere di indossare la maglietta che vogliono", conclude Morrone.(Com)