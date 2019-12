Regionali Emila-Romagna: Tesei (Lega), Pd all'ultima spiaggia se giudica donne da magliette

- "Il Pd è veramente arrivato all'ultima spiaggia se un suo sindaco, per di più di una città di respiro internazionale come Milano, si è ridotto a giudicare la nostra candidata Borgonzoni dalle magliette che indossa". Lo dichiara la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei (Lega). "Chiunque attacchi una donna, in questi termini, sconfinando nell'insulto sessista - dice Tesei - ha evidentemente poco a che fare con una sana dialettica politica. Come abbiamo dimostrato in Umbria, anche in Emilia-Romagna i cittadini sapranno ben distinguere tra chi mette al primo posto gli interessi della propria Regione e chi si trincera dietro luoghi comuni decisamente superati".(Com)