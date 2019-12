Business news: Argentina ottimista su stop dazi Usa a importazioni acciaio e alluminio

- Il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, ha manifestato ottimismo circa un possibile dietro front degli Stati Uniti sull'imposizione di dazi alle importazioni di acciaio ed alluminio dall'Argentina. "Pensiamo che la questione dei dazi su acciaio e alluminio si possa superare", ha affermato Solà in un'intervista rilasciata al canale televisivo "C5N". Il riferimento è alla decisione presa da Trump il 2 dicembre scorso di ristabilire i dazi del 25 per cento e 10 per cento rispettivamente alle importazioni di acciaio e alluminio anche per il Brasile e l'Argentina. La dichiarazione è stata rilasciata da Solà in risposta alla richiesta di una definizione dello stato attuale delle relazioni bilaterali, dove la questione dei dazi, a detta del ministro, rappresenta uno dei pochi punti di frizione. "Abbiamo un dialogo costante con Washington, i nostri funzionari sono permanentemente in contatto telefonico", ha quindi aggiunto il rappresentante di Buenos Aires. (Agenzia nova;)