Antisemitismo: Cicchitto (Rel), reagire sul piano culturale a perdita memoria

- Per Fabrizio Cicchitto (Riformismo e Libertà) la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, ha ragione: "C'è un rigurgito di antisemitismo intrecciato con la perdita della memoria. A ciò bisogna reagire in primo luogo sul piano culturale e su quello mediatico", afferma Cicchitto, presidente di Rel ed ex presidente della commissione Esteri della Camera, commentando l'aggressione antisemita negli Usa. (Rin)