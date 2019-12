Montenegro: presidente Albania, positiva legge che elimina divieto di esporre simboli delle minoranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge che garantisce alle minoranze etniche del Montenegro di esporre in pubblico propri simboli nazionali è un passo avanti nella protezione dei diritti. Lo ha detto il presidente dell'Albania, Ilir Meta, commentando la legge approvata ieri in Montenegro che elimina le sanzioni amministrative per chi espone simboli nazionali di una minoranza etnica. Prima di questa legge, infatti, Podgorica consentiva alle minoranze etniche di esporre i propri simboli nazionali solo se a fianco venivamo mostrati anche la bandiera del Montenegro. "Questa legge, che doveva essere approvata dal 2017, garantisce nei comuni in cui i cittadini albanesi rappresentano almeno il 5 per cento della popolazione l’esposizione di simboli nazionali. Un passo in avanti importante verso il rispetto dei diritti delle minoranze e a beneficio del rafforzamento della coesione sociale e del suo contributo all’istituzione dello stato di diritto", ha dichiarato Meta. (segue) (Alt)