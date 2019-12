Montenegro: presidente Albania, positiva legge che elimina divieto di esporre simboli delle minoranze (2)

- Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per l'approvazione della legge da parte del parlamento di Podgorica, definendola "una buona notizia per tutte le comunità che vivono" in Montenegro. "Questa decisione rafforza ulteriormente la multietnicità e il senso di appartenenza di ogni cittadino del Montenegro", ha dichiarato Thaci secondo cui in una società democratica è molto importante che "nessun individuo o comunità venga emarginata o espulsa". (Alt)