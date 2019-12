Terrorismo: dagli Usa informazioni decisive per sventare attacco a San Pietroburgo il 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno fornito alla Russia informazioni decisive per sventare un attacco terroristico programmato per la notte dell'ultimo dell'anno in un luogo affollato di San Pietroburgo. E' quanto riferisce il Servizio per la sicurezza federale russo (Fsb) dopo il colloquio telefonico di questo pomeriggio tra i presidenti di Russia e Usa, Vladimir Putin e Donald Trump. Secondo quanto riferito, due cittadini russi sono stati arrestati perché accusati di aver organizzato questo attacco terroristico in programma durante i festeggiamenti per il nuovo anno a San Pietroburgo. Secondo l'Fsb, le prove che confermano i preparativi per l'atto terroristico sono state sequestrate ed è stato aperto un procedimento penale. Le informazioni decisive sono state fornite alle autorità russe dall'intelligence statunitense. Il colloquio tra Putin e Trump, secondo quanto riferito dal Cremlino, è avvenuto su iniziativa della parte russa. "Una serie di questioni di reciproco interesse sono state discusse. E' stato concordato di continuare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo", riferisce la nota stampa della presidenza russa. Putin ha espresso gratitudine agli Usa per la condivisione di informazioni tramite i servizi speciali grazie alle quali sono stati sventati attacchi terroristici in Russia. (Rum)