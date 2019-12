Regionali Emilia-Romagna: Iezzi (Lega), grave battuta sessista di Sala su Borgonzoni

- "La battuta sessista di Sala su Lucia Borgonzoni è l'esatta espressione del suo Pd: predica bene, ma razzola male". Così il deputato della Lega, Igor Iezzi. "Troppo comodo riempirsi la bocca di tante belle parole a difesa delle donne in politica - dice Iezzi - salvo poi bersagliarle con frasi vergognose e maschiliste. Sala pensi a fare il sindaco di Milano, se ne è capace, ma non si permetta più di utilizzare il machismo per insultare le avversarie politiche del suo partito".(Com)