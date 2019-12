Roma: Mammì, progetto "Scuole aperte" va incontro a esigenze famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scuole Aperte è un'iniziativa positiva per i nostri studenti. Il sistema educativo e scolastico rappresenta un luogo di crescita e socializzazione fondamentale per i più piccoli, un punto di riferimento importante anche per i processi di aggregazione e la possibilità di sperimentare attività oltre al programma ordinario". Lo dichiara, in una nota, l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì. "Questa iniziativa - aggiunge - va incontro anche ad esigenze riscontrate dalle famiglie nei periodi di sospensione delle attività della scuola, con un'offerta di attività gratuite per i bambini incentrate su un percorso di crescita ed educazione".(Com)