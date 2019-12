Turchia-Libia: Cavusoglu, rischio che conflitto libico si trasformi come la guerra in Siria

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha lanciato un avvertimento sui rischi di creare in Libia una situazione simile a quella della guerra in Siria. Durante una riunione del Partito giustizia e sviluppo (Akp), il ministro degli Esteri ha dichiarato: "Vogliono trasformare la situazione Libia come quella in Siria. Se oggi la Libia fosse come la Siria, allora la svolta verrebbe verso gli altri paesi della regione ”. Il 27 novembre, il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite, e la Turchia hanno firmato due diversi memorandum d’intesa riguardanti la cooperazione militare e la demarcazione dei confini marittimi dei paesi del Mediterraneo orientale. "Dobbiamo fare tutto il necessario per impedire che la Libia si divida e scivoli nel caos, e lo stiamo facendo”, ha dichiarato Cavusoglu, sottolineando che l'accordo marittimo firmato con la Libia è importante. Il dossier Libia è stato affrontato anche dal portavoce del partito di governo Akp, Omer Celik, che durante una riunione della formazione politica ad Adana ha dichiarato: “Non stiamo cercando di espanderci in Libia. Ci riteniamo invece responsabili della pace e della sicurezza del popolo libico amichevole e fraterno. Abbiamo responsabilità storiche". “Non è possibile proteggere il tuo interesse nazionale limitandoti ai tuoi confini nazionali. Devi proteggere i tuoi amici e alleati ", ha aggiunto Celik. (segue) (Res)