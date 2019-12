Disabili: Poggiomarino, Fd'I presenta mozione per parcheggio gratuito, ma Pd la boccia (2)

- Luigi Belcuore evidenzia che la mozione era "pienamente legittima e, infatti, in molti altri Comuni della Campania, i disabili possono sostare gratuitamente nelle strisce blu". Belcuore aggiunge che "è gravissimo che a bocciarla sia stato proprio il sindaco, che è anche coordinatore regionale del Pd, un partito che professa attenzione per le fasce deboli e che, alla prima occasione utile per fare qualcosa di concreto per loro, si tira indietro come un codardo. Come Fd'I' insisteremo nelle nostre politiche per le persone con disabilità e per le fasce deboli della popolazione, sfidando la sinistra su un terreno che non le appartiene". (segue) (Com)