Bosnia-Turchia: sindaco di Istanbul conclude visita a Sarajevo senza incontrare omologo

- Il nuovo sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha concluso una visita di due giorni a Sarajevo incontrando i leader del cantone della capitale bosniaca ma non l'omologo Abdulah Skaka. La stampa di Sarajevo sottolinea che la ragione del mancato incontro sarebbe la distanza di posizioni politiche tra i due sindaci: quello della capitale bosniaca è infatti molto vicino al leader del Partito per l'azione democratica (Sda) Bakir Izetbegovic, considerato amico personale di Recep Tayyip Erdogan, mentre quello della città turca ha ottenuto la guida di Istanbul correndo contro il candidato del partito Akp del presidente turco. "La Turchia è un paese amico, i turchi sono un popolo amico e sono sempre benvenuti qua", ha dichiarato Skaka minimizzando l'episodio facendo notare che "a volte i nostri amici non comprendono le specifiche circostanze politiche, come le competenze della città e del cantone".(Bos)