Governo: Brunetta, evitiamo di trasformare Italia nel paese dei balocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, il governo rischia di trasformare l'Italia nel paese dei balocchi. "Se pensiamo all'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato in corso, che farà aumentare il deficit e debito pubblico, le crisi aziendali, soprattutto nel Mezzogiorno, il fallimento della Popolare di Bari, l'isolamento dell'Italia in ambito internazionale, la perdita di credibilità e di reputazione del nostro paese almeno dalle ultime elezioni politiche del 2018, l'instabilità politica accresciutasi negli ultimi giorni all’interno della maggioranza giallorossa, i prossimi cicli elettorali senza fine (elezioni regionali), ce n'è a sufficienza per poter dire che sinceramente servirebbe un miracolo per attuare tutto quanto promesso dall'esecutivo Conte. (segue) (Com)