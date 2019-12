Governo: Brunetta, evitiamo di trasformare Italia nel paese dei balocchi (2)

- "Gli italiani - continua Brunetta - hanno bisogno di trasparenza e di chiarezza. Hanno bisogno di piani e programmi credibili da parte di chi governa. I sogni non si addicono alla politica economica. Chi sta al governo ha il dovere di raccontare cosa è possibile fare concretamente, ciò che insieme è possibile realizzare. Il far credere che tutto sia realizzabile non serve a nulla, o meglio serve solo a deresponsabilizzare tanto chi è al governo, quanto chi fa finta di crederci. La politica economica - aggiunge Brunetta - deve avere i piedi per terra, con risorse e saldi certi, stanziati nero su bianco a bilancio: non si tagliano le tasse facendo deficit e debito. Non ci crede nessuno, né i consumatori, né i contribuenti, né i mercati internazionali. Solo la serietà e la credibilità pagano. Evitiamo di trasformare l’Italia nel paese dei balocchi, dove è possibile tutto e contrario di tutto, come con il decreto chiamato Milleproroghe: ci facciamo solo del male", conclude Brunetta. (Com)