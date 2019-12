Tpl Roma: Pedica (Pd), altro bus a fuoco, è allarme sicurezza

- "A Roma fine d'anno con flambus. Un altro autobus è andato a fuoco e in città sembra essere tornati ai tempi di Nerone. È allarme sicurezza e non mi stancherò di ripetere tutte le volte che è urgente occuparsi seriamente della manutenzione dei mezzi prima che ci scappi il morto". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Con Raggi il vento doveva cambiare ma per ora invece sta solo alimentando le fiamme che hanno avvolto il trasporto pubblico", aggiunge. (Com)