Usa: governatore New York, attacco comunità ebraica Monsey è atto di terrorismo domestico

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha definito oggi “un atto di terrorismo domestico” l’attacco avvenuto ieri sera in un’abitazione della comunità ebrea ortodossa di Monsey dove sono rimaste ferite cinque persone, di cui due versano in gravi condizioni. Parlando oggi ai giornalisti dopo una visita sul luogo dell’aggressione, Cuomo ha dichiarato: "Questo è un momento intollerante nel nostro paese. Vediamo la rabbia, vediamo esplodere l'odio”. L’attacco è avvenuto intorno alle 22 (ora locale) di ieri sera nell’abitazione del rabbino Rottenberg Shul a Monsey, una cittadina della contea di Rockland situata a circa 40 chilometri a nord di New York City non lontana dal confine dello Stato del New Jersey. Il capo della polizia di Ramapo, Brad Weidel, ha dichiarato che il sospetto aggressore è entrato nella residenza intorno alle 22:00 armato di un machete ha iniziato ad attaccare i presenti che si trovavano riuniti per la settimana notte di Hannukah. L’aggressore è stato in seguito arrestato dalla polizia nel quartiere di Harlem, a New York. L’attacco di questa notte è l’ultimo di una serie di aggressioni contro la comunità ebraica nel nord est degli Stati Uniti. Lo scorso 10 dicembre una sparatoria in un negozio di alimentari Kosher a Jersey City, New York, ha causato la morte di quattro persone e i due aggressori sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Il mese scorso, un uomo è stato accoltellato mentre camminava verso una sinagoga nella città di Monsey. La scorsa settimana a New York City, la polizia ha ricevuto almeno sei segnalazioni - otto dal 13 dicembre - di attacchi probabilmente motivati da pregiudizi anti-ebraici. Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo scorso 27 dicembre che avrebbe aumentato la presenza di forze dell’ordine nei quartieri di Brooklyn, dove risiedono diverse migliaia di cittadini di religione ebraica. "Israele condanna inequivocabilmente le recenti espressioni di antisemitismo e il violento attacco nel pieno della festa di Hanukkah contro la casa di un rabbino a Monsey, New York", ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Auspichiamo la guarigione dei feriti. Collaboreremo in tutti modi con le autorità locali per sconfiggere questo fenomeno. Offriamo il nostro aiuto a tutti gli Stati", ha dichiarato il premier israeliano.(Res)