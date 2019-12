Regionali Emilia-Romagna: Mazzacurati (Cambiamo!), Bonaccini nega a cittadini sanità migliore

- "Il governatore Bonaccini mente sapendo di mentire sulla sanità e per una visione del tutto ideologica non consente ai cittadini dell'Emilia-Romagna di accedere ai migliori servizi in campo sanitario". Lo dichiara Valentina Mazzacurati, responsabile regionale di Cambiamo! e capolista a Modena per la lista Cambiamo!-Il popolo della famiglia. "Un sistema in grado di integrare la sanità pubblica con la sanità privata - spiega Mazzacurati - e di attivare una sana competizione fra le diverse strutture garantirebbe, grazie alle convenzioni, l'accesso alle migliori cure a tutti senza distinzioni, e consentirebbe di migliorare nettamente le tempistiche delle prestazioni". (segue) (Com)