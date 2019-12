Regionali Emilia-Romagna: Mazzacurati (Cambiamo!), Bonaccini nega a cittadini sanità migliore (2)

- "L'accentramento dei servizi sanitari a cui abbiamo assistito in Emilia-Romagna - aggiunge Valentina Mazzacurati - ha causato una fortissima disparità di trattamento fra chi vive nei maggiori centri e chi nei comuni periferici, che contribuisce al pari degli altri con le proprie tasse all'intero sistema della sanità regionale. Sostenere, come fa Bonaccini, che 'oggi in Emilia-Romagna le cose funzionano mediamente meglio che altrove' e non impegnarsi affinché le cose migliorino è offensivo per i cittadini della regione per cui noi vogliamo il miglior servizio sanitario possibile", conclude Mazzacurati (Com)