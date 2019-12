Serbia: presidente Vucic a giugno lascerà guida partito Sns

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha annunciato che lascerà la guida del Partito progressista serbo (Sns) a giugno dopo le elezioni parlamentari in programma questa primavera. Lo ha annunciato lo stesso Vucic parlando ai giornalisti, spiegando che non intende candidarsi per un nuovo mandato alla guida dell'Sns nel congresso nazionale del partito governativo in programma il 28 giugno 2020. Il mandato presidenziale di Vucic scadrà nel 2020. "La mia decisione è di non correre", ha affermato Vucic invitando le giovani generazioni di attivisti dell'Sns ad impegnarsi per il futuro del partito da lui fondato nel 2008. (Seb)