Governo: Salvini, la maratona di Conte? Non arriva nemmeno al primo chilometro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maratona? Conte non arriva neanche al primo chilometro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bologna dove si trova in tour elettorale per le Regionali del 26 gennaio. "L'ostacolo sarà la realtà, c'è una situazione economica preoccupante", ha aggiunto Salvini commentato le parole del presidente del Consiglio che, ieri, aveva annunciato per il governo l'avvio di "una maratona di tre anni". Per l'esecutivo il pronostico di Salvini è un altro: "Io conto che il governo vada a casa al di là delle sconfitte in Emilia-Romagna e in Calabria. Guardiamo la tragicommedia delle ultime ore, salta un ministro se ne inventano due, di cui uno indagato", ha detto il leader della Lega. (Rin)