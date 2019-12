Ue: Conte (Lega), via libera a deroga per pesca vongole, prosegue battaglia per pescatori italiani

- "È ufficiale: i nostri pescatori potranno continuare a pescare vongole fino a 22 mm di taglia, in deroga al limite Ue di 25 mm". Lo annuncia Rosanna Conte, europarlamentare della Lega e coordinatrice in commissione Pesca del Gruppo Identità e democrazia. "Sono scaduti i termini entro cui il Parlamento europeo poteva opporsi a questa deroga - spiega Conte - e se non ci sono stati ostacoli a Bruxelles, il merito è anche del lavoro che la Lega ha avviato fin dal primo giorno, in particolare in commissione Pesca. Un lavoro di squadra proseguito anche in Italia dove, grazie alle nostre pressioni, si è evitata una beffa che avrebbe danneggiato non poco i nostri pescatori: i tempi burocratici avrebbero comportato un ritardo nell'attuazione della nuova deroga e il rischio era di fermare la pesca delle vongole per diversi giorni. Per fortuna, in seguito al nostro appello, il ministero ha pubblicato un decreto che ha evitato questo vuoto normativo: dal 1 gennaio 2020 le attività dei nostri pescatori di vongole potranno proseguire senza intoppi. Esprimo soddisfazione per questa vittoria concreta e importante per la pesca italiana, la prima di una serie di battaglie che abbiamo già intrapreso nel nome della difesa e della promozione dei nostri pescatori, contro le assurde regole e limitazioni che ancora l'Europa ci impone", conclude Rosanna Conte.(Com)