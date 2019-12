Energia: colloquio telefonico Putin-Merkel, ribadito sostegno a Nord Stream 2

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico oggi pomeriggio con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Secondo quanto riportato dal servizio stampa del Cremlino, le due parti hanno riaffermato il loro impegno a portare avanti il progetto del gasdotto Nord Stream 2, hanno avuto un confronto sulla situazione di crisi in Libia, e hanno valutato lo scambio di prigionieri avvenuto oggi nel Donbass. "La questione della cooperazione nel settore del gas è stata discussa. La prontezza ad un ulteriore sostegno al progetto del Nord Stream 2 è stata confermata. Sono stati evidenziati i progressi nei negoziati sul proseguimento del transito di gas russo attraverso l'Ucraina dopo il primo gennaio 2020", ha fatto sapere il Cremlino. Sulla Libia, secondo quanto riferito, Putin e Merkel hanno parlato degli sforzi diplomatici per risolvere la crisi anche con la mediazione della Germania e dell'Onu. Soddisfazione è stata espressa infine per lo scambio di prigionieri avvenuto oggi nel Donbass, con le autorità di Kiev che hanno consegnato alle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk 124 prigionieri; mentre l'Ucraina ha ricevuto dai separatisi filo russi 76 prigionieri. (Rum)