Donbass: ministro Esteri ucraino, scambio prigionieri successo del summit Formato Normandia

- Lo scambio di prigionieri avvenuto oggi tra le autorità di Kiev e le autoproclamate Repubbliche del Donbass è un successo concreto dell'ultimo summit del Formato Normandia (Russia, Ucraina, Germania e Francia). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Kiev, Vadym Prystaiko. "La nostra priorità rimane una risoluzione finale sulla base della formula 'tutti per tutti'", ha affermato il ministro in riferimento a prossimi negoziati per un nuovo scambio di prigionieri. Secondo quanto annunciato dalla portavoce della presidenza dell'Ucraina, Iulia Mendel, 76 ucraini che erano stati arrestati dai separatisti filo russi sono ora "al sicuro nel territorio controllato dall'Ucraina". Dall'altra parte le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Luhansk avrebbero ricevuto dalle autorità di Kiev 124 prigionieri. (Res)