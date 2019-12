Iran-Francia: per Teheran richiesta liberazione ricercatori franco-iraniani non ha basi legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di Parigi di liberare la ricercatrice franco-iraniano Fariba Adelkhah, che è stato arrestato in Iran insieme al collega, Roland Marchal, pochi mesi fa, non ha basi giuridiche. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Seyyed Abbas Mousavi. Lo scorso 27 dicembre, il ministero degli Esteri francese ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatore iraniano, Bahram Ghasemi, per protestare contro la detenzione “intollerabile” di due ricercatori dell’Istituto di studi politici Parigi (Sciences Po). "La dichiarazione del ministero degli Esteri francese su un cittadino iraniano è una interferenza e riteniamo che la richiesta della Francia sia priva di fondamento giuridico, poiché la persona interessata (la signora Adelkhah) è una cittadina iraniana ed è stata presa in custodia con l'accusa di 'commettere atti di spionaggio ", mentre il suo avvocato è stato informato dei dettagli del caso che è gestito dalla magistratura", ha dichiarato Mousavi. Adelkhah è un importante antropologa e docente presso Sciences Po, mentre Marchal è uno specialista dell'Africa sub-sahariana nella stessa università. Entrambi sono accusati di cospirazione contro la sicurezza nazionale dell'Iran.(Res)