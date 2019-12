Russia-Usa: colloquio telefonico Putin-Trump, focus su lotta a terrorismo

- Il capo dello Stato russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico oggi pomeriggio con il presidente Usa Donald Trump. Al centro della conversazione la lotta al terrorismo e le principali questioni di attualità internazionale, secondo quanto riferisce il Cremlino tramite una nota, che precisa come il colloquio sia avvenuto per iniziativa della parte russa. "Una serie di questioni di reciproco interesse sono state discusse. E' stato concordato di continuare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il terrorismo", riferisce il Cremlino. Putin ha inoltre espresso gratitudine agli Usa per la condivisione di informazioni tramite i servizi speciali grazie alle quali sono stati sventati attacchi terroristici in Russia.(Rum)