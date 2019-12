Arabia Saudita: condannato a morte autore aggressione al King Abdullah Park di Riad

- Un tribunale penale saudita ha emesso una condanna a morte per un cittadino yemenita responsabile di aver accoltellato un gruppo di attori al King Abdullah Park di Riad, ferendo tre persone. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Spa”. Secondo l’emittente televisiva saudita “Al Ekhbariya”, la corte ha anche condannato il complice dell'uomo a 12 anni e sei mesi di carcere. L'11 novembre, l'autore, identificato come uno yemenita di 33 anni, ha attaccato con un coltello alcuni attori al King Abdullah Park di Riad. “Al Ekhbariya” ha precisato che l’uomo avrebbe preso ordini dal gruppo terroristico al Qaeda. Solo di recente l'Arabia Saudita ha allentato molte restrizioni nei confronti dei suoi cittadini, inclusa la possibilità per uomini e donne di assistere a concerti e spettacoli insieme.(Res)