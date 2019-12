Milano: De Corato, fermato ennesimo tunisino, non scappano da guerra o dittatura

- L'assessore regionale lombardo alla sicurezza Riccardo De Corato in una nota commenta la notizia dell'arresto di un 16enne tunisino, "l'ennesimo tunisino con precedenti - osserva - fermato dai carabinieri per avere strattonato e rapinato una donna in Porta Ticinese". "L'episodio - prosegue De Corato - va ad aggiungersi al lungo elenco di crimini commessi da tunisini: dallo spaccio di droga ai furti nei supermercati, dalle violenze domestiche alla maxirissa in piazza Mercanti. Mi chiedo cosa ci facessero a Milano, visto che la Tunisia non è un Paese in guerra e nemmeno vessato dalla dittatura. I tunisini presenti in città non scappano dalla violenza, ma probabilmente dalla legge visto che in molto casi risultano avere precedenti penali e una volta arrivati in Italia non fanno altro che proseguire loro attività criminali. Lo confermano i dati pubblicati a settembre dal Ministero della Giustizia: nelle carceri lombarde, dove su 8.645 detenuti ben 3.736 (ossia il 43 per cento del totale) sono stranieri, per presenza i tunisini (269) sono al quarto posto dopo marocchini (948), albanesi (498) e rumeni (311)". "Una volta presi, perché non li si espelle con accompagnamento?", si chiede in conclusione l'assessore.(com)