Yemen: ribelli Houthi minacciano attacchi contro Arabia Saudita ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti yemeniti Houthi hanno diffuso un elenco di nove possibili obiettivi di attacchi missilistici, sei in Arabia Saudita e tre negli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riferito oggi da un portavoce militare del gruppo all’emittente “al Masirah”. Lo scorso settembre i ribelli Houthi hanno interrotto gli attacchi con droni e missili in Arabia Saudita in cambio del fermo dei raid aerei della coalizione militare a guida saudita impegnata nella guerra in Yemen a sostegno del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi. Dal marzo 2015 lo Yemen è stato coinvolto in un conflitto armato tra le forze governative guidate dal presidente Hadi e dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Nonostante l'accordo di pace, firmato a Stoccolma nel 2018, le tensioni sono aumentate in modo significativo negli ultimi mesi.(Res)