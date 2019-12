Regionali Emilia-Romagna: Stefani (Lega), Sala getta la maschera, altro che signore

- "Stamattina in Emilia-Romagna Beppe Sala ha gettato la maschera: altro che signore..." Così Erika Stefani, senatrice leghista già ministro per gli Affari regionali. "Il sindaco di Milano invece che parlare di fatti, di idee, di programmi per l'Emilia-Romagna ha solo insultato la nostra candidata Lucia Borgonzoni. Una caduta di stile - spiega Stefani - che non lascia nulla all'immaginazione. Ha usato toni misogini, sessisti e violenti. Sappiamo bene che se gli insulti arrivano da sinistra il mainstream non ne parla, sembra infatti che gli insulti del Pd non facciano male alle donne. Oggi - conclude Stefani - Beppe Sala non solo deve chiedere scusa a Lucia, donna forte, coraggiosa e preparata, ma si deve anche vergognare". (Com)