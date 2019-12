Venezuela: ministro Interno, tasso di criminalità sceso del 36,3 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reverol ha poi affermato che i rapimenti "sono diminuiti del 34,2 per cento e l'efficienza nella risoluzione dei casi ha raggiunto il 97 per cento. Per quanto riguarda la lotta contro il traffico di droga, il ministro venezuelano ha affermato che le forze di sicurezza hanno sequestrato nel 2019 un totale di 44.274 chilogrammi di droghe e arrestato 6.254 persone coinvolte nel traffico di droga. (Brb)