Antisemitismo: Dureghello, necessaria riflessione condivisa da tutte forze politiche contro odio

- "Continuano gli episodi di antisemitismo in Usa e nel resto del mondo. Serve una riflessione pacata e condivisa da tutte le forze politiche in Parlamento per trovare una soluzione all'odio antiebraico". Lo ha scritto su Twitter Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, commentando l'attacco con machete in casa di un rabbino nello Stato di New York in cui sono state ferite 5 persone. (Rin)