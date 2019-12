Governo; Ruffino (FI), risolvere problema carenza segretari comunali

- La deputata di Forza Italia, Daniela Ruffino, chiede al governo di agire per risolvere il problema della carenza di segretari comunali. "Il governo - ricorda Ruffino - ha accolto un mio ordine del giorno alla manovra con cui si impegna ad adottare le opportune iniziative al fine di sopperire alla grave carenza dei segretari comunali, anche attraverso iniziative volte ad individuare personale qualificato della Pubblica amministrazione che possano garantire il buon funzionamento delle case municipali. Adesso agisca rapidamente per risolvere un problema che attanaglia numerosissimi Comuni in carenza di organico di queste figure che svolgono un ruolo fondamentale a sostegno dei sindaci e della macchina amministrativa di ciascuna realtà locale", conclude Ruffino. (Com)