Hong Kong: oltre mille persone in piazza contro il governo

- Più di mille manifestanti pro-democrazia si sono radunati oggi, nonostante la pioggia, in un parco nel quartiere finanziario di Hong Kong. Hong Kong è stata teatro da oltre sei mesi di proteste, innescate da un disegno di legge ora ritirato che avrebbe consentito l'estradizione nella Cina continentale. Da allora le manifestazioni si sono evolute in un più ampio movimento per la democrazia e sono tornate ad essere più conflittuali negli ultimi giorni con scontri tra polizia e manifestanti in diversi centri commerciali e aree turistiche affollate. (Cip)