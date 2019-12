Metro A: domani chiude stazione Cornelia, "pronta" navetta MA13

- A partire da domani, nell'ambito del piano di interventi sulla rete metro di Atac e Roma Capitale, la stazione Cornelia della linea A della metropolitana resterà chiusa per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 che collegherà la stazione Cornelia alle vicine stazioni attive della linea A della metropolitana Valle Aurelia (che consente anche la connessione con la ferrovia FL3) e Cipro. Per il proseguimento dei lavori di revisione di scale mobili e ascensori, infatti, la stazione Baldo degli Ubaldi, resta ancora temporaneamente chiusa e il servizio di bus navetta MA13 oltre a collegare la stazione Cornelia a Valle Aurelia proseguirà sino alla stazione Cipro consentendo connessioni con le altre stazioni aperte, la rete ferroviaria e la rete bus della zona Prati. Le fermate della linea bus MA13 sono nella tratta Cornelia-Cipro: circonvallazione Cornelia/capolinea bus, largo Boccea altezza via Giovanni Battista Somis, via Baldo degli Ubaldi altezza civico 94 pressi stazione metro, via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro, via Baldo degli Ubaldi fronte stazione Valle Aurelia metro A e FL3, 30 metri dopo angolo con via Giacinto De Vecchi Pieralice, via Angelo Emo, 90 metri prima angolo via Giuseppe Di Bartolo, via Cipro/accesso stazione metro Cipro e piazzale stazione metro Cipro. Nella tratta Cipro-Cornelia: piazzale stazione metro Cipro, via Baldo degli Ubaldi altezza via Giulio Sacchetti/accesso stazione metro A e FL3 Valle Aurelia, via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro, via Baldo degli Ubaldi angolo via Bonaventura Cerretti/pressi stazione metro, largo di Boccea altezza via Antonio Sala e circonvallazione Cornelia/capolinea bus. In alternativa sono utilizzabili anche le linee bus del servizio ordinario tra Cornelia e Valle Aurelia: bus 490-892, tra Cornelia e Cipro: bus 490. Le stazioni Cornelia e Battistini sono inoltre connesse dalle linee di bus del servizio ordinario: 46-907-916-980-983. (Rer)