Aerospazio: Ucraina, in programma costruzione nuovi razzi Mayak SH-3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di progettazione ucraino per l'aerospazio, Yuzhnoe, ha annunciato i piani di costruzione di nuovi razzi Mayak SH-3. Secondo quanto comunicato da Yuzhnoe, i razzi Mayak-SH-3 saranno in grado di lanciare nell'orbita terrestre carichi fino a 59 tonnellate. L'agenzia spaziale ucraina sta ora cercando potenziali investitori negli Stati Uniti o in Canada per assicurare i finanziamenti di questo costoso progetto. L'Ucraina dispone di programmi aerospaziali piuttosto avanzati alla luce delle infrastrutture e delle conoscenza ereditate dall'Unione sovietica, in quanto molti progetti venivano sviluppati nel territorio ucraino. (Res)