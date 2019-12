Governo: Ronzulli (FI), poltrone per sdoppiamento Miur sono scontate?

- "Le poltrone che serviranno per lo sdoppiamento del Miur sono state prese scontate all'angolo delle occasioni di Ikea? Me lo chiedo dal momento che il governo ha certificato che i soldi per la formazione dei nostri ragazzi e per la ricerca non ci sono, quelli per pagare il posto a due ministri così da non andare a casa invece si". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Lucia Ronzulli.(Com)