Bosnia: presidente croata Grabar-Kitarovic, uguali diritti per elezione rappresentanti governo

- L'esponente croato nella presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic, può essere stato eletto nel rispetto delle leggi ma non è comunque il rappresentante legittimo del popolo croato nel paese confinante. Lo ha dichiarato la presidente uscente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, che punta ad un nuovo mandato nel ballottaggio delle elezioni presidenziali del 5 gennaio contro l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic. Parlando all'emittente "N1", Grabar-Kitarovic ha detto che Komsic non è il legittimo rappresentante dei croati in quanto è stato eletto anche dai bosniaci musulmani, che hanno preferito l'attuale rappresentante della presidenza bosniaca al candidato più vicino ai nazionalisti, ovvero il leader dell'Unione democratica croata in Bosnia Erzegovina (Hdz BiH) Dragan Covic. "Dal momento in cui il popolo croato in Bosnia non lo accetta, per me lui (Komsic) non è il legittimo presidente", ha dichiarato Grabar-Kitarovic. "Chiediamo uguali diritti, affinché (i croati di Bosnia) possano eleggere i loro rappresentanti politici a tutti i livelli di governo", ha dichiarato la presidente. (Zac)