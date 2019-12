Disabilità: M5s, amministrazione De Luca irresponsabile su chiusura cooperativa Agropoli

- "La notizia della chiusura della cooperativa Agropoli, che gestisce magistralmente in Campania beni confiscati alla camorra, all'interno dei quali lavorano ragazzi con disabilità, è gravissima". Lo scrivono in una nota i deputati campani M5s che fanno parte della commissione Affari sociali della Camera. "Mostra tutta l'incapacità e la totale assenza di sensibilità sul tema da parte dell'amministrazione De Luca. Peppino, un ragazzo autistico di 25 anni, perderà il suo lavoro da cameriere nel ristorante-pizzeria "Nco", Nuova cucina organizzata, a Casal di Principe. E purtroppo, come lui, tanti altri che in quei luoghi hanno trovato un lavoro che è per loro una vera e propria terapia. La responsabilità è della Regione Campania e di alcuni Comuni per la mancanza di fondi dovuti che non arrivano da ben due anni. Ci sentiamo di rivolgere un nuovo, accorato appello al presidente De Luca: intervenga immediatamente per salvare la vita di queste persone fragili che, attraverso il lavoro - continuano i parlamentari M5s - hanno ritrovato equilibrio e dignità". (segue) (Com)